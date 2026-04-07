وقال الجيش الإسرائيلي إن نهاريا تعرضت لهجوم صاروخي مكثف، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على حريق اندلع إثر سقوط شظايا صاروخ في المدينة.

وبحسب التقارير، أسفر القصف عن خمسة مصابين، دون تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع أضرار مادية في رامات هشارون قرب تل أبيب، جراء هجوم صاروخي إيراني، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط شظايا صواريخ في بني براك ورامات هشارون ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، إضافة إلى إيلات جنوباً.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت صباح الثلاثاء عن إطلاق صفارات الإنذار في نحو 163 موقعاً، شملت تل أبيب الكبرى وإيلات والنقب والسهل الساحلي، في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية.