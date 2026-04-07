وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس" أن "موقف الإمارات الواضح والصريح تجاه العدوان الإيراني الغاشم يحظى بتقدير واسع في الشارع الخليجي. نحن أمام نظام غادر لا يُؤتمن، اعتدى على جيرانه رغم حرصهم على تجنب هذه الحرب التي لم يسعوا إليها".

وتابع قرقاش "في هذه اللحظة، تقاس المواقف بصدقها ووضوحها، وبالدفاع عن أوطاننا وشعوبنا وإنجازاتنا".