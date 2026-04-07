وقال رضا أميري مقدم في منشور على منصة "إكس" إن جهود باكستان "الإيجابية والبناءة" الرامية لوقف الحرب تقترب من مرحلة "حاسمة ودقيقة".

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوعدا باستهداف محطات الطاقة والجسور، نقلت إيران مقترحها عبر وسطاء باكستانيين، وفق "نيويورك تايمز".

ونقلت باكستان، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في النزاع، هذا المقترح إلى إدارة ترامب، لكن بدا من غير المرجح أن يحل القضايا الرئيسية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي مساء الثلاثاء، لشن هجمات مدمرة على إيران.

وعند سؤاله يوم الإثنين عن آخر مقترح يتعلق بإيران، قال ترامب: "إنه مقترح مهم وخطوة مهمة"، لكنه اعتبره "ليس كافيا".

والاثنين، أكد البيت الأبيض وجود اتفاق قيد الدرس لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، لكن ترامب "لم يصادق" على المقترح والحرب مستمرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" أن المقترح "هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل".