وقال ترامب إنه سيأمر بشن هجمات واسعة ​النطاق على محطات توليد الطاقة المدنية والجسور في إيران ليل الثلاثاء، إذا لم تبرم طهران اتفاقا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع.

وجاء وعيد ترامب الأخير في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قبيل انقضاء ⁠المهلة التي حددها لإيران للامتثال للشروط الأميركية في الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويطالب الرئيس الميركي إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح ممر مضيق هرمز، وقال: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل غد. أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".

وأشار معارضون إلى أن ترامب "سيرتكب جرائم حرب" إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الطاقة المدنية والجسور، وهو انتقاد رفضه ترامب.

وفي فعالية لعيد ‌الفصح في البيت الأبيض، علق على احتمال ارتكاب جرائم حرب: "لست قلقا بشأن ذلك".

وتابع: "هل تعرف ما هي جريمة الحرب؟ امتلاك سلاح نووي".

وذكر أن الولايات المتحدة لديها خطة "ستكون بموجبها كل الجسور في إيران قد دمرت"، مع انتصاف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، و"تكون جميع محطات الطاقة قد تعطلت وأحرقت وفجرت، بحيث لا تستخدم مرة أخرى".

وأوضح: "أعني تدميرا كاملا، بحلول منتصف الليل، ‌وسيحدث ذلك خلال 4 ساعات إذا أردنا. لا نرغب في حدوث ذلك".

وفي تصريحات للصحفيين في وقت سابق، قال ترامب للصحفيين: "(الإيرانيون) قدموا ‌اقتراحا، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها ليست كافية".

ومضى ‌قائلا إن الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي يمكن أن تنتهي سريعا "إذا فعلت إيران ما يتعين عليها فعله. عليهم القيام بأمور معينة. إنهم يعلمون ذلك وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية".