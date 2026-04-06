وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" أن قوة الاحتياط التابعة للواء 769 عثرت، أثناء توسعها البري في جنوب لبنان، على مجمع تحت الأرض يحتوي على عدة عسكرية ووسائل قتالية.

وبحسب المصدر، عثر الجيش الإسرائيلي على سترات عسكرية وقذائف "آر بي جي" وعبوات ناسفة إلى جانب بنادق كلاشنكوف وأسلحة قنص ومعدات مخصصة للإقامة لفترة طويلة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو تظهر جزءا من الأسلحة التي عثر الجنود عليها في مخازن حزب الله.

كما نشرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مقطعا يظهر خلية مسلحة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان قبل استهدافها بغارة جوية.

وفي ذات السياق، أصدر الجيش، الاثنين، أوامر إخلاء لسكان عدد من القرى اللبنانية، من بينها النميرية والبابلية والنبطية وقرى أخرى، داعيا السكان إلى إخلاء المنازل والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

والأحد، شنت إسرائيل موجة من الغارات على مختلف المناطق في لبنان، وقصفت بلدتي شحمر ومشغرة في البقاع الشرقي للبنان، كما استهدفت مدينة النبطية جنوب البلاد.

والأحد، وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص، من بينهم امرأتان، وإصابة 3 نساء، نتيجة للغارة الإسرائيلية على منطقة تلال عين سعادة في جبل لبنان شرقي بيروت، الأحد.

وأكدت الوزارة مقتل 39 شخصا وإصابة 136 خلال يوم الأحد فقط.

وإجمالا، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 1461 شخصًا قتلوا وأصيب 4430، منذ بدء الضربات الإسرائيلية يوم 2 مارس الماضي، عقب دخول حزب الله على خط الحرب.