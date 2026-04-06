وقال ‌هيغسيث إن "اليوم ‌الاثنين، ‌سيشهد أكبر عدد من ‌الضربات ‌على ⁠إيران منذ ⁠اليوم ‌الأول ⁠من عملية "ملحمة الغضب"، متوعدا ⁠بأن غدا ⁠الثلاثاء سيشهد المزيد من الضربات.

استهداف مجمع البتروكيماويات

وشهد الاثنين شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مكثفة على مجمع البتروكيماويات في عسلويه، وكذلك مجمع البتروكيماويات قرب شيراز.

وفي تل أبيب، أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي نفذ "للتو ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران"، الواقعة في أصفهان.

وقال كاتس: "نفذ الجيش الإسرائيلي للتو ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران، الواقعة في عسلويه، وهي هدف مركزي مسؤول عن نحو 50 بالمئة من إنتاج البلاد من البتروكيماويات، وذلك بعد ضربة الأسبوع الماضي على المنشأة الرئيسية الثانية".

وأضاف أن المنشأتين "اللّتين تمثلان معًا نحو 85 بالمئة من صادرات إيران من البتروكيماويات، قد خرجتا عن الخدمة ولم تعودا تعملان.. هذا يشكل ضربة اقتصادية قاسية تقدر بعشرات مليارات الدولارات للنظام الإيراني".

وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يُعد "محركًا مركزيًا في تمويل أنشطة" الحرس الثوري الإيراني وبناء القوة العسكرية لإيران.