وأوضح ترامب على هامش احتفال بعيد الفصح في البيت الأبيض: "لقد أرسلنا أسلحة، كثيرا من الأسلحة التي كان يفترض أن تصل إليهم (الإيرانيون) لكي يتمكّنوا من مقاتلة هؤلاء الأوغاد"، في إشارة إلى السلطات الإيرانية.

وأضاف "هل تعلمون ما الذي حدث؟ الأشخاص الذين أرسلناها إليهم احتفظوا بها لأنفسهم. (...) لذلك أنا غاضب جدا من مجموعة معينة من الناس، وسيدفعون باهظا ثمن ذلك".

كان ترامب قد اتهم الأكراد، الأحد، بالاحتفاظ بأسلحة مخصّصة للمتظاهرين، وذلك في مقابلة هاتفية أجراها معه صحفي في شبكة فوكس الإخبارية كشف لاحقا فحواها.

في حديثه مع الشبكة، قال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة حاولت، إرسال أسلحة إلى المتظاهرين في إيران ضد الحكومة، عبر جماعات كردية في المنطقة.

واندلعت حركة احتجاجية في إيران أواخر ديسمبر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن يتّسع نطاقها وتتطور إلى تظاهرات مناهضة للحكومة.

وفي يناير، وعد ترامب المتظاهرين بأن "المساعدة في الطريق" إليهم.

وقال لفوكس نيوز الأحد "أرسلنا أسلحة للمتظاهرين، بكميات كبيرة"، قبل أن يضيف "أعتقد أن الأكراد احتفظوا بالسلاح".