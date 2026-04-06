وأضاف ترامب للصحافيين على هامش فعالية لمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض "إنه مقترح مهم، وخطوة مهمة. صحيح أنه ليس جيدا بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية".

وأشار إلى أن الوسطاء "يفاوضون الآن وسنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق من الاثنين، أكد البيت الأبيض وجود اتفاق قيد الدرس لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، لكن ترامب "لم يصادق" على المقترح والحرب مستمرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" أن المقترح "هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن طهران رفضت هدنة لإنهاء الحرب، والتي وصفتها بأنها "مقترح أميركي".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) "في هذا الرد المؤلف من 10 بنود، رفضت إيران... وقف إطلاق النار وشددت على ضرورة الوقف النهائي للنزاع".

وتسعى عدة دول لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب المستمرة في يومها الـ38 والتي اندلعت إثر هجمات إسرائيلية وأميركية على إيران.



