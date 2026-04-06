وقال المجلس في بيان:"إننا إذ نؤكد أن هذه الأفعال المدانة تمثل انتهاكا صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية، فإننا نطالب الجهات المختصة في الحكومة السورية بالتحقيق الفوري والكشف عن هوية المتورطين، ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وفق الأصول القانونية".

وأكد مجلس الأعمال السوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال نموذجاً في احتضان أبناء الشعب السوري، حيث فتحت أبوابها لمئات الآلاف منهم، ووفرت لهم بيئة كريمة وآمنة للمشاركة في مسيرة التنمية والازدهار.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن أبناء الجالية السورية في دولة الإمارات، إذ يعبرون عن امتنانهم العميق لهذه الدولة الكريمة، فإنهم يؤكدون وقوفهم الكامل إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء أو إساءة، وتمسكهم بقيم الوفاء والانتماء التي تجمعهم بها.