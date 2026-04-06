وأضاف ترامب للصحافيين على هامش احتفال بمناسبة عيد الفصح في البيت الابيض، بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار مع ايران طرحته الدول الوسيطة، إنه "خطوة بالغة الاهمية".

وأكد الرئيس الأميركي أن الاقتراح "ليس جيدا بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية"، لافتا الى أن الوسطاء "يفاوضون الآن".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الحرب قد تنتهي سريعا إذا "فعلوا ما يتعين عليهم فعله".

وأضاف أن الوضع كان سيكون أكثر صعوبة لولا مقتل قاسم سليماني، مشددا على أن العمليات العسكرية مستمرة بقوة، ومهددا بأنه "إذا رفضوا الاستسلام فلن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور".

وأشار إلى أن الصراع يتمحور حول منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، قائلا إنه "لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الإيراني".

واعتبر ترامب أن الضربات "قضت على النظام الإيراني بشكل كامل"، موضحا أنه استخدم "لغة فظة" على منصة "تروث سوشال" لإيصال رسالته، مؤكدا أن الرسالة "قد وصلت".

وفي سياق آخر، قال إن حالة الطيارين الذين تم إنقاذهم "جيدة جدا".