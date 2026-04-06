ونقل وزير الخارجية الكويتي إلى الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، تحيات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار. فيما حمّله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى أمير الكويت وتمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث رئيس دولة الإمارات مع وزير الخارجية الكويتي العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تطوير التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولتي الإمارات والكويت ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، إضافة إلى الجهود التي يبذلها البلدان للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقد غادر الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات في ختام زيارته، حيث كان في وداعه في المطار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.