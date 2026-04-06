وقال غراهام وفق تصريحات نشرتها صحيفة الغارديان: "لا يمكن السماح بأن يكون نظام إيران هو من يسيطر على مضيق هرمز بعد الحرب".

كما أضاف أنه "لا يجب ألا تبقى أي كمية من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران".

وتابع السيناتور الأميركي: "نحن مع إنهاء الحرب دبلوماسياً مع تحقيق أهداف الولايات المتحدة الرئيسية تجاه إيران".

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤكدا أن ترامب مستعد لاستخدام قوة عسكرية واسعة ضد إيران.

وأوضح أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ضرب البنية التحتية للطاقة داخل إيران، بما في ذلك المنشآت النفطية، إذا لم تقم طهران بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار إلى أن هناك مهلة محددة وضعتها الإدارة الأميركية، وأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير.