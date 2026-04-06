وأفادت السلطات المحلية بأن الهجوم على مجمع البتروكيماويات قرب شيراز هو الثاني بعدما أعلنت إسرائيل في وقت سابق قصف مجمع ضخم في مدينة عسلوية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مسؤولين محليين قولهم في بيان "عقب الهجوم على المجمع البتروكيميائي في مهرودشت.. تمت السيطرة على الحريق"، مشيرة الى وقوع "أضرار طفيفة".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الاثنين، بتعرض شركات تزود مجمع عسلوية للبتروكيماويات بالكهرباء والماء والأكسجين لهجوم مشيرة إلى أن المجمع نفسه لم يتأثر جراء ذلك، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قصف أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران.

وذكرت أن هجمات استهدفت منشآت في حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز الطبيعي اليوم الإثنين.

وأفادت كل من وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران بوقوع الهجوم، وحملتا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم، الذي استهدف حقل الغاز في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر الواقعة جنوبي إيران.

في تل أبيب، أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي نفذ "للتو ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران"، الواقعة في أصفهان.

وقال كاتس: "نفذ الجيش الإسرائيلي للتو ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران، الواقعة في عسلويه، وهي هدف مركزي مسؤول عن نحو 50 بالمئة من إنتاج البلاد من البتروكيماويات، وذلك بعد ضربة الأسبوع الماضي على المنشأة الرئيسية الثانية".

وأضاف أن المنشأتين "اللّتين تمثلان معًا نحو 85 بالمئة من صادرات إيران من البتروكيماويات، قد خرجتا عن الخدمة ولم تعودا تعملان.. هذا يشكل ضربة اقتصادية قاسية تقدر بعشرات مليارات الدولارات للنظام الإيراني".

وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يُعد "محركًا مركزيًا في تمويل أنشطة" الحرس الثوري الإيراني وبناء القوة العسكرية لإيران.