ونقل مراسلنا عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن المقترح الذي أرسلته باكستان هو واحد من عدة أفكار لكن الرئيس ترامب لم يوافق عليها حتى الآن.

وأكد المسؤول أن عملية "الغضب الملحمي" مستمرة وسيتحدث الرئيس الأميركي بمزيد من التفصيل اليوم (الاثنين).

تفاصيل المقترح الباكستاني

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، الاثنين، عن مصدر مطلع أن باكستان أرسلت خطة لإنهاء الأعمال القتالية إلى إيران والولايات المتحدة، والتي ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال المصدر: "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

وقال المصدر لرويترز إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ظل على اتصال "طوال الليل" بنائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووفقا للمقترح، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا ويعاد فتح مضيق هرمز على أن يتم الانتهاء من تسوية أكبر خلال فترة تتراوح من 15 يوما إلى 20 يوما.

وسيشمل الاتفاق، الذي أطلق عليه مؤقتا اسم "اتفاق إسلام اباد"، إطارا إقليميا يتعلق بالمضيق وإجراء محادثات نهائية مباشرة في إسلام اباد.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مضيفا أن طهران ترى أن ‌واشنطن ليست ⁠مستعدة لوقف إطلاق نار دائم.

وأكد المسؤول أن إيران تلقت مقترحا من باكستان لوقف إطلاق النار على الفور وأنها تدرسه، مضيفا أن طهران لا تقبل بممارسة ضغوط عليها لقبول مواعيد نهائية واتخاذ قرار.

وذكر المصدر أن الاتفاق النهائي من المتوقع أن يتضمن التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات عنها والإفراج عن أصول مجمدة.

وقال مصدران باكستانيان إن إيران لم تلتزم بعد رغم تكثيف الاتصالات المدنية والعسكرية.

وقال أحد المصادر "لم ترد إيران بعد"، مضيفا أن ⁠المقترحات المدعومة من باكستان والصين والولايات المتحدة بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لم تحظ حتى الآن بأي التزام.