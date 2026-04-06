ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) فقد صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة العامة قد أُبلِغت من قبل جهاز المخابرات الوطني بأنه في إطار تعقب وكشف العناصر الموالية للتنظيمات والجماعات الإرهابية والأجهزة المعادية للبلاد، تم ضبط عدد من المتهمين وذلك بناء على ما أسفرت عنه التحريات ومتابعة نشاطهم من ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن المتهمين قد تلقوا من تلك الأجهزة عبر من يعملون لمصلحتها في إيران تكليفات برصد مواقع حيوية داخل البحرين وجمع المعلومات عنها وإرسالها إليها بغرض استهدافها، وكذا رصد النتائج المترتبة على الاستهداف بتصوير آثار التدمير والتخريب الذي يخلفه العدوان الغاشم على المملكة، وقد نفذوا بالفعل ما كلفوا به.

هذا، وقد تولت النيابة التحقيق، واستجوبت المتهمين المعروضين عليها، وأمرت بحبسهم احتياطيًا، ولا زالت التحقيقات مستمرة.