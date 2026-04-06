وأوضح المصدر أن الخلافات تصاعدت داخل أعلى هرم السلطة في طهران، مع تزايد التباين بين الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يميل إلى مقاربة أكثر براغماتية، وقيادات متشددة داخل الحرس الثوري تدفع نحو استمرار التصعيد.

وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لمواصلة عمليات الاغتيال المستهدفة ضد كبار ضباط الحرس الثوري، في إطار العمليات العسكرية الجارية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف جهوده لتحديد أماكن اختباء القيادات العليا.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ ضربات شبه يومية، بمعدل كل يوم أو يومين، تستهدف عناصر وقيادات ميدانية، من بينهم ضباط برتب متقدمة وقادة إقليميون.

وختم المصدر بالقول إن "ما يُعلن لا يعكس كامل حجم العمليات"، في إشارة إلى أن جزءا كبيراً من هذه الضربات لا يتم الكشف عنه إعلاميا.