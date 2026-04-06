وذكر المكتب عبر حسابه على منصة إكس: "تتعامل فرق الدفاع المدني في الشارقة، وبمساندة الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، مع حادث حريق عرضي نشب في مستودع للملابس بالمنطقة الصناعية (10)، وذلك إثر بلاغ ورد عند الساعة (12:51) ظهر اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026".

وأضاف المكتب: "وتواصل الفرق المختصة جهودها للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره، وفق الإجراءات المعمول بها".

من جهتها دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومتابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة التي توافي بالمستجدات فور توفرها.

وكان مكتب أبوظبي للإعلام قد أعلن، اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأضاف المكتب أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن "الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران ولم يتم تسجيل أية إصابات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.