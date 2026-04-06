وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن فرق الإنقاذ تمكنت، بعد ساعات طويلة من عمليات البحث، من انتشال جثتي شخصين كانا عالقين تحت الأنقاض في موقع سقوط الصاروخ، وذلك بعد العثور في وقت سابق على جثتي شخصين آخرين كانا في عداد المفقودين.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، في أعقاب حادثة أمس الأحد في حيفا، "في هذه الساعة 12:40 تم انتشال امرأة تبلغ نحو 35 عامًا دون علامات حياة، وأعلن مسعفو نجمة داوود الحمراء وفاتها".

وأضاف "وبذلك، تم انتشال جميع المفقودين الأربعة دون علامات حياة. وأعلن مسعفو نجمة داوود الحمراء وفاتهم".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الصاروخ الإيراني، وهو صاروخ باليستي يزن نحو 450 كيلوغراماً، أصاب بشكل مباشر مبنى سكنياً مكوناً من 5 طوابق في المدينة، ما أدى إلى انهيار جزئي وأضرار جسيمة في الموقع.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية من حيفا بأن رشقة صاروخية إيرانية استهدفت المدينة، حيث أصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيا بشكل مباشر، ما أدى إلى انهياره، وانتشار واسع لفرق الإسعاف والإطفاء والجبهة الداخلية الإسرائيلية في المكان بحثاً عن عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف أن الدخان لا يزال يتصاعد من موقع الضربة، فيما يؤكد سكان محليون أن المنطقة المستهدفة حي سكني ولا تضم أي مواقع عسكرية أو استراتيجية.

وأكد المراسل استمرار محاولات إيران استهداف مواقع داخل مدينة حيفا، وسط تحذيرات إسرائيلية من توسيع نطاق الرد ليشمل بنى تحتية ومنشآت عسكرية وأصولا اقتصادية داخل إيران.

ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران، حيث تستعد إسرائيل، وفق التقديرات، للمشاركة في هجمات تستهدف بنى تحتية حيوية داخل الأراضي الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال فرق الطوارئ تواصل عمليات التمشيط في موقع الانفجار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تكرار مثل هذه الهجمات في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.