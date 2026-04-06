وأضاف غريباريس لسكاي نيوز عربية: "نحتاج إلى تفويض من الدول الأعضاء للتدخل في مضيق هرمز".

وتابع: "مهمتنا تسهيل حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن". لافتا إلى أن "الوضع في باب المندب لا يزال هشاً وهو عرضة للتصعيد الإقليمي".

وقال قائد عملية أسبيدس: "نحتاج لعدد كبير من الأصول البحرية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز لوضعها الأول، في ظل نقص الأصول البحرية اللازمة لذلك في ظل الحاجة للتعامل مع الألغام البحرية وغيرها".

وأكد أن "عملية حماية السفن في مضيق هرمز لن تؤدي إلى النتائج المرجوة ما لم يكن معها غطاء سياسي".

كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد دعت في وقت سابق إلى توسيع نطاق المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس"، ضمن تحركات أوسع لحماية الممرات البحرية الرئيسية من الاضطرابات المتصاعدة.

وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي مطالب بتعزيز دوره البحري في ظل تداعيات الحرب الجارية، بما يضمن أمن خطوط الملاحة الحيوية.

وجاءت تصريحاتها عقب مشاركتها في اجتماع افتراضي ضم أكثر من 40 دولة، ونظمته وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، لبحث سبل العمل المشترك لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار حركة التجارة الدولية.