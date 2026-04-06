وقال الحرس الثوري في بيان، إن خادمي قتل إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وجاء في منشور على قناة الحرس في "تلغرام" أن "العميد مجيد خادمي، الرئيس النافذ والمثقّف لمنظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية، استُشهد في الهجوم الإجرامي الإرهابي للعدو الأميركي-الصهيوني".

يشار إلى أنه كان خادمي قد تم تعيينه رئيسا لاستخبارات الحرس خلفا للعميد محمد كاظمي الذي اغتالته إسرائيل في يونيو 2025 خلال حرب الاثني عشر يوما.