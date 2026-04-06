وأضاف المكتب أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن "الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران ولم يتم تسجيل أية إصابات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.