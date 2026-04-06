وتظهر الصور ما لا يقل عن 18 حفرة على طول طرق عدة في محافظة أصفهان وسط إيران، على بعد نحو 20 كيلومترا من مهبط طائرات ناء، دمرت القوات الأميركية طائراتها به بعد تعرضها لأضرار.

ويبلغ عرض الحفر، التي تظهر متتالية على طول الطرق، نحو 9 أمتار لكل منها، وهو حجم كاف لعرقلة السير على الطرق التي يبدو أنها استهدفت بدقة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أفادت سابقا، أنه مع اقتراب قوات العمليات الخاصة الأميركية من سفح الجبل حيث كان يختبئ الطيار الذي سقطت طائرته، شنت طائرات أميركية غارات جوية لتدمير طرق المنطقة، من أجل ضمان عدم تمكن القوات الإيرانية أو السكان من الوصول إليها أولا.

كما تظهر صورة أخرى لـ"إيرباص"، حفرة دائرية في نفس المنطقة التي عثر بها على حطام المقاتلة الأميركية من طراز "إف 15".

وتظهر في الصورة مركبتان قرب الحفرة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص يقفون بجوارها.

ووفقا لتحليل أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يبلغ عرض الحفرة نحو 12 مترا.

وبينما لم يتضح سبب الحفرة، فمن المألوف قصف مواقع تحطم الطائرات العسكرية لمنع وقوع أي معدات حساسة في أيدي الطرف الآخر من الحرب.

وتقع الحفرة الظاهرة في صورة القمر الاصطناعي على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي الموقع الذي دمرت فيه القوات الأميركية عددا من طائراتها، خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني.