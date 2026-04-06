كما أكدت مصادر إعلامية أن العاصمة طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.

وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.

وقالت وكالة أنباء "فارس" إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران، بينما ذكرت صحيفة "إيران" أن غارة على قم أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وتأتي هذه الهجمات مع بدء عد تنازلي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه سيأمر بقصف الجسور ومحطات الطاقة، مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

والأحد جدد ترامب تهديده لإيران، وذلك عقب إعلانه إنقاذ قواته لطيار أميركي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!".

وأضاف بنبرة حادة: "افتحوا المضيق (...)، أيها (...)، وإلا فستعيشون في الجحيم"، مستخدما شتائم.

وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأميركي وكأنه يمدد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي"، بعدما أبدى أيضا اعتقاده في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز"، بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الإثنين.