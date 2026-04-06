وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "تحدثت سابقا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهنأته شخصيا على قراره الجريء والمهمة الأميركية الناجحة لإنقاذ الطيار الذي أُسقطت طائرته من أراضي العدو".

وأضاف: "أعرب الرئيس عن تقديره لمساعدة إسرائيل، وأنا فخور للغاية بأن تعاوننا، داخل ساحة المعركة وخارجها، غير مسبوق، وأن إسرائيل ساهمت في إنقاذ جندي أميركي شجاع".

ولم يكشف نتنياهو عن نوع المساعدة التي قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة في هذه المهمة.

وكان ترامب أشار إلى أن إسرائيل "ساهمت بشكل طفيف" في عملية إنقاذ جندي سقطت طائرته في إيران، وذلك في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "أشبه بعلاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر".

وكانت مصادر إسرائيلية صرحت سابقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن إسرائيل قدمت دعما استخباراتيا وأجلت بعض الضربات المقررة على إيران، لتجنب التدخل في مهمة البحث والإنقاذ الخاصة بالطيار.