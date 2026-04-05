وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل شنت غارات على بلدتي سُحمر ومشغرة في البقاع شرقي لبنان، كما استهدفت مدينة النبطية جنوبي البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص، من بينهم امرأتان، وإصابة 3 نساء، نتيجة للغارة الإسرائيلية على منطقة تلال عين سعادة في جبل لبنان شرقي بيروت، الأحد.

وأكدت الوزارة مقتل 39 شخصا وإصابة 136 خلال يوم الأحد فقط.

وإجمالا، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 1461 شخصا قتلوا وأصيب 4430، منذ بدء الضربات الإسرائيلية يوم 2 مارس الماضي، عقب دخول حزب الله على خط الحرب.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون جدد دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل، كي لا يصبح "جنوب لبنان مثل غزة"، في وقت تواصل به إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني.

والأحد توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الى جنوب لبنان، متعهدا بـ"تكثيف العمليات ضد حزب الله" المدعوم من إيران، بحسب بيان عسكري.

وأعربت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الأحد، عن "قلق بالغ" إزاء الهجمات التي يشنها حزب الله وإسرائيل قرب مواقعها، التي قالت إنها "قد تستدعي ردا ناريا"، داعية الطرفين إلى "وضع سلاحهما جانبا".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على الأطراف الجنوبية لبيروت الأحد، وقال الجيش إنه يضرب أهدافا لحزب الله.