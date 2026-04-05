وانتشرت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهر الأحد، تفيد أن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تعرضت لأضرار من جراء صواريخ أطلقها حزب الله، قيل إنها "قصفت بالخطأ" ظنا من الجماعة اللبنانية أنها سفينة إسرائيلية.

لكن مصدرا في وزارة الدفاع قال لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، إن "هذه الادعاءات غير صحيحة".

وتم إرسال "إتش إم إس دراغون"، وهي مدمرة من فئة 45 تابعة للبحرية الملكية البريطانية، إلى شرقي البحر المتوسط لحماية القواعد الجوية البريطانية في قبرص.

وتعد المدمرة ضمن عدد من الأصول العسكرية البريطانية في المنطقة، التي تعمل على حماية القواعد البريطانية والدول الحليفة من الهجمات الإيرانية.