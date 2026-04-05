بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس السوري أحمد الشرع، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
وخلال اتصال هاتفي، أكد الشرع الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولتي الإمارات وسوريا.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، في ظل استمرار العدوان الإيراني الإرهابي ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية ويشكل انتهاكا لسيادة هذه الدول، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.