قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأحد، إنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في ميناء خورفكان، الأحد، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي؛ تؤكد الجهات المختصة اندلاع حريق في الموقع وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة عليه وجاري أعمال التبريد.
وأضاف: "أسفر الحادث عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى تعرض (3) أشخاص من الجنسية الباكستانية لإصابات بين البسيطة والمتوسطة".
وأكمل: "تهيب الجهات المختصة في إمارة الشارقة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".