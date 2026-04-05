وأضاف: "نزع سلاح حزب الله هو هدف قائم منذ ما قبل الحملة الحالية، وستساهم هذه الحملة في تحقيقه".

وتابع: "نحن نقاتل داخل لبنان دفاعا عن نهاريا والبلدات الشمالية، ولضمان أمن سكانها على المدى البعيد. لقد أُتيحت لنا فرصة لتغيير الواقع الأمني، ولن نفوّت هذه الفرصة".

وعقد زمير اجتماعا الأحد مع رئيس بلدية نهاريا وأعضاء فريق الاستجابة للطوارئ المحلي في شتولا، وتحدث رئيس الأركان معهم بشأن الوضع العملياتي، وأكد على أهمية صمود المدنيين الذي أظهره القادة المحليون والبلديون.

وأوضح زامير: "لقد وجّهنا إنذارات مسبقة للسكان في مناطق لبنان لحمايتهم. وعودتهم مرهونة بنزع السلاح جنوب نهر الليطاني. إننا نتطلع إلى إزالة التهديد المباشر لكم، يا سكان الشمال. ونعمل بشكل منهجي على قمع خطر النيران، مستخدمين كل الإمكانيات المتاحة لدينا. ونعمل في مناطق مختلفة من لبنان لتوفير الأمن لسكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل - حزب الله يتكبد خسائر فادحة، وسنواصل تعميقها".

وذكر: "نعمل على جبهتين؛ الجبهة الشمالية جبهة إضافية ومركزية إلى جانب إيران. ونرى أن الإنجازات التي حققناها ضد إيران تؤثر أيضا على حزب الله".

وختم: "إن صمودكم جزء لا يتجزأ من جهودنا. أود أن أعرب عن تقديري العميق لقيادتكم وقوتكم ودعمكم للجيش الإسرائيلي وهذا ما يمنحنا القدرة على الاستمرار".