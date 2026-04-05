وأوضح أن الهجمات بالطائرات المسيّرة أسفرت عن استهداف محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، إلى جانب مجمع القطاع النفطي وعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة إلى أحد مباني مجمع الوزارات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة، تمت السيطرة عليها من قبل الجهات المختصة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ودعت القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول الصور أو المقاطع المصورة من مواقع الاستهداف، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو التفاعل مع الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

كما شددت على جاهزيتها التامة واستمرارها في أداء مهامها بكفاءة ويقظة، مؤكدة أن الوعي المجتمعي والتعامل المسؤول مع المعلومات يعدان جزءًا أساسيا من منظومة الأمن الوطني ودعم الجهود الدفاعية.