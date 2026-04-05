وقال الجيش إنه بدأ ضرب أهداف عائدة لحزب الله في منطقة بيروت، بعيد تجديده الإنذار للسكان لإخلاء أحياء في ضاحيتها الجنوبية.

وقال الجيش في بيان إنه "بدأ قصف بنى تحتية لحزب الله" في منطقة العاصمة.

وحلقت ظهر الأحد طائرات حربية على علو منخفض تلاها سماع أصوات انفجارات في العاصمة اللبنانية ومحيطها.

وقتل 7 أشخاص الأحد بينهم 6 من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن الغارة استهدفت بلدة كفرحتى على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب البلاد، عقب إنذار الجيش الإسرائيلي مساء السبت سكان البلدة لإخلائها.

وأضاف المصدر أن العائلة التي سبق أن نزحت من قرية تقع جنوب البلدة، كانت تنتظر أحد أقاربها ليقلّها إلى مكان آخر لعدم امتلاكها سيارة، إلا أنه قتل هو أيضا لدى وصوله.