ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، في تصريح من بكركي بعد خلوة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قبيل المشاركة في قدّاس عيد الفصح: "لا أحد يريد الفتنة لأن اللبنانيين تعبوا من الحروب. البعض قال عن التفاوض، ماذا سنجني من التفاوض؟ وأنا أقول ماذا جنينا من حربك؟"

وأضاف أن "التفاوض ليس تنازلا والدبلوماسية ليست استسلاما واتصالاتنا مستمرة لوقف القتل والدمار".

وأشار إلى أنه "منذ سنوات ونحن ننتظر قيامة لبنان وفي ظل الدمار والتهجير همنا هو الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو خط احمر ومن يحاول المس به فهو يقدم خدمة لإسرائيل".

وأضاف "دُمرت غزة وسقط أكثر من 70 ألف ضحية، ثم جلسوا للتفاوض (..) لماذا لا نجلس على طاولة المفاوضات ونوقف المآسي"، مشددا على مواصلة "الاتصالات حتى نستطيع إنقاذ ما تبقى من بيوت لم تُدمّر بعد".

مفاوضات مع إسرائيل

وفي وقت سابق، جدد الرئيس اللبناني دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل كي لا يصبح "جنوب لبنان مثل غزة"، في الوقت الذي تواصل إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني.

وقال: "صحيح أن إسرائيل ترغب ربما في جعل جنوب لبنان مثل غزة، ولكن واجبنا ألا نجرّها لذلك".