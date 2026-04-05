أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، الأحد، بأن الجهات المختصة في أبوظبي تعاملت بنجاح مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي.
وفي إطار المتابعة المستمرة للحادث، أكدت الجهات المختصة الأحد، أن فرق الاستجابة للطوارئ تعاملت مع 3 حرائق بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع.
وأشار بيان مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وختم بالقول: "تهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".