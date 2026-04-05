وفي إطار المتابعة المستمرة للحادث، أكدت الجهات المختصة الأحد، أن فرق الاستجابة للطوارئ تعاملت مع 3 حرائق بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع.

وأشار بيان مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وختم بالقول: "تهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".