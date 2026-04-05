وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت، السبت، مع 23 صاروخ باليستي و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 498 صاروخاً باليستياً، 23 صاروخ جوال و2141 طائرة مسيرة".

ووفق الوزارة "أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 10 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية والمصرية، وإصابة 217 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية، التونسية، المغربية والروسية".

وأكدت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".