وقالت وزارة المالية الكويتية في منشور على حسابها في "إكس": "تعرض مبنى مجمع الوزارات في مدينة الكويت مساء السبت للاستهداف بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن أضرار مادية في المبنى، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضافت الوزارة: "باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة مهامها فور وقوع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة".

وتابعت: "تقرر أن يكون العمل يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 عن بعد بالنسبة لموظفي مجمع الوزارات، مع تأجيل استقبال المراجعين خلال هذا اليوم، على أن يُستأنف العمل حضوريا يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة، على أن يتم موافاتكم بأي مستجدات لاحقا".

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت في وقت سابق من فجر الأحد، تعرض مجمع القطاع النفطي الكائن في منطقة الشويخ والذي يضم المؤسسة ووزارة النفط، إلى اعتداء بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى.

وأوضحت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت فورا التعامل مع الحريق.

وأشارت إلى أنه تم إخلاء المبنى بشكل كامل ووفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن قيادة القطاع النفطي تتابع تقييم الأضرار الناجمة بالتنسيق مع السلطات المعنية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

وفي منشور فجر الأحد، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي: "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".

وأضاف المنشور: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".