وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".

وأضاف المنشور: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا المنشور إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، السبت، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية من اعتراض والتعامل مع 8 صواريخ باليستية و19 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن عمليات التعامل مع التهديدات الجوية جرت وفق الإجراءات المعتمدة وبكفاءة عالية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لمختلف التحديات.

وأفادت الوزارة بأن فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 4 بلاغات تتعلق بمخلفات الأجسام المعادية.