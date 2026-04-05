وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن أجزاء محدودة من مناطق تابعة لمحافظة الجهراء تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي إثر خروج محطة تحويل رئيسية عن الخدمة.

وأضافت أن "فرق الطوارئ تعمل حاليا على إعادة التيار في أقرب وقت ممكن"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت إحدى محطات الطاقة الكهربائية في الكويت، قد تعرضت الجمعة، لاعتداء إيراني أسفر عن أضرار مادية بها.

وصرّحت المحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فاطمة عباس جوهر حياة، قائلة إنه "في فجر اليوم الجمعة، الموافق 2026.04.03، تعرّضت إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة".

وأضافت أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري، وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث، واستمرار كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.

ودعت إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة مواصلة متابعة المستجدات بشفافية.

وشددت على أن سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، تحسبا لأي طارئ وضمانا لاستمرارية الخدمات الحيوية.