وقالت الوزارة إن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع".

وكانت الوزارة أشارت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إلى إطلاق صافرة الإنذار.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن أصوات انفجارات سمعت في سماء البحرين.

والثلاثاء أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي "مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة".

وأوضحت: "تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 182 صاروخا و400 طائرة مسيّرة، استهدفت مملكة البحرين".