وسبق هذه الغارات استهداف آخر لسيارة على طريق خلدة جنوبي بيروت، أدى بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إلى سقوط قتيلين.

وتضاربت المعلومات بشأن المستهدف من الغارات، فبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قياديا رفيع المستوى" في حزب الله بالإضافة إلى "إرهابي بارز"، في هجومين منفصلين بمنطقة بيروت، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أن المستهدف "شخصية إيرانية كبيرة".

وفي وقت سابق، سجلت غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المنصورية شمالي بيروت من دون الإعلان عن سقوط قتلى.

كما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت غارتين عنيفتين، استهدفتا منطقة بئر العبد والغبيري.

أما في جنوب لبنان، فقد واصل الجيش الإسرائيلي تقدمه الميداني، مع تسجيل قصف مركز على طول مجرى نهر الليطاني.

وبالتوازي، تواصلت المعارك الميدانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على محور الطيبة والقنطرة والفقعاني، بينما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام.

وشمل الغطاء الناري الجوي الإسرائيلي عدة بلدات في النبطية ومرجعيون، كان أعنفها على بلدات عربصاليم وصريفا والنجارية في قضاء صور، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وفي شرق لبنان، تعرضت بلدات مشغرة وسحمر في البقاع الغربي لموجة غارات إسرائيلية عنيفة.