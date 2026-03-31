وأضاف لصحفيين في ‌البيت الأبيض: "سنغادر قريبا جدا"، مشيرا إلى أن الانسحاب قد ‌يتم في ‌غضون أسبوعين أو 3 أسابيع.

وكان هذا أوضح تصريح يدلى به ترامب حتى الآن بشأن ‌نيته إنهاء حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل نحو شهر.

وأضاف ترامب ‌أن طهران ليست ملزمة ⁠بعقد اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.

وقال ردا ⁠على سؤال عما إذا كانت ​الدبلوماسية الناجحة شرطا أساسيا ⁠لإنهاء ​الولايات المتحدة الصراع: "لا، إيران ليست ملزمة بعقد اتفاق. ليسوا ​ملزمين بعقد اتفاق معي".

بل قال ترامب إن شرط إنهاء العملية هو أن تصبح إيران "متخلفة تماما"، ​أي ‌عاجزة عن امتلاك سلاح نووي في المستقبل القريب.

وأضاف: "حينها سننسحب".

واعتبر ترامب أن "النظام الإيراني تغير بالفعل".

وقال: "أطحنا قادة الصف الأول والثاني من النظام الإيراني، بينما الصف الثالث أكثر عقلانية الآن"، مؤكدا أنه "يتفاوض مع طهران".

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن تأمين مضيق هرمز "ليس من شأننا".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "لن يكون لها أي علاقة" بما سيحدث في المضيق، موضحا للصحفيين أن مسؤولية إبقاء هذا الممر المائي الحيوي مفتوحا ستقع على عاتق الدول التي تعتمد عليه.

وقال: "لا يوجد سبب يدفعنا للقيام بذلك. هذا ليس من مسؤوليتنا. سيكون ذلك من مسؤولية فرنسا، أو أي دولة تستخدم المضيق".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، هاجم ترامب حلفاء الولايات المتحدة بسبب "عدم قيامهم بالمزيد" لدعم الحرب على إيران.