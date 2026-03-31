وجاءت مواقف نتنياهو عقب إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن لدى بلاده "الإرادة لإنهاء الحرب"، لكنها تريد "ضمانات لعدم تكرار العدوان".س

وقال نتنياهو في بيان متلفز: "الحملة لم تنته (...) سنواصل سحق النظام الإرهابي. سنعزز المناطق الأمنية حولنا وسنحقق أهدافنا"، في إشارة إلى الأراضي التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي خارج حدوده، في قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وأضاف: "جعلنا من إسرائيل قوة إقليمية وفي جوانب معينة قوة عالمية. غيّرنا وجه الشرق الأوسط".

وكان مكتب بزشكيان نقل عنه قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "لدينا الإرادة اللازمة لإنهاء الحرب" مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكن "على أن تتوافر الشروط الأساسية، خصوصا الضمانات اللازمة لمنع تكرار العدوان".

وجدد رئيس إيران بذلك أحد أبرز المطالب التي تطرحها بلاده لوضع حد للحرب، إلى جانب إنهاء "العدوان"، ودفع تعويضات مالية، وتحديد واضح للمسؤوليات، ووقف الأعمال القتالية على كل الجبهات.

ومنذ بداية الحرب، تراقب الأسواق بقلق ارتفاع أسعار المحروقات التي تزيد من خطر التضخم، إذ بلغ سعر البنزين 4 دولارات للغالون في الولايات المتحدة.