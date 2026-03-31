وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي: "سينتشر في منطقة أمنية داخل لبنان مع انتهاء العملية"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبقي سيطرتها على كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني.

وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، لافتا إلى أن نحو 600 ألف من سكان المنطقة الذين تم إجلاؤهم لن يُسمح لهم بالعودة "حتى يتم ضمان أمن سكان شمال إسرائيل".

إجراءات ميدانية صارمة

وأكد وزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية ستعمل على "تدمير المنازل في القرى القريبة من الحدود"، في إطار الإجراءات التي تهدف إلى منع أي تهديد مستقبلي.

وأشار كاتس إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في "فصل لبنان عن الساحة الإيرانية"، في إشارة إلى تقليص نفوذ حزب الله في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وتزايد الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب في جنوب البلاد.