وذكرت المصادر أن قصفا إسرائيليا استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة الاتصالات بمدينة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي حادث منفصل، أفادت المصادر بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى، دون توفر تفاصيل إضافية بشأن حالتهما الصحية.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و280 قتيلا و172 ألفا و14 مصابا.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة عمليات قصف وإطلاق نار بشكل متواصل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر من العام الماضي والدعوات الدولية المتكررة لوقف هذه الخروقات.

ويأتي ذلك في وقت تحذر فيه منظمات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مع استمرار نقص الإمدادات الطبية والغذائية، وتضرر واسع في البنية التحتية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.