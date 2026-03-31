وذكر الجيش الإسرائيلي أسماء 3 من الجنود، وجميعهم في العشرينات من عمرهم، مضيفا أن "جنديا إضافيا سقط"، ولم يُسمح بعد بنشر اسمه.

وأشار إلى إصابة جندي آخر إصابة خطيرة وآخر إصابة طفيفة في الحادث، فيما لم يكشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه بقوات برية في جنوب لبنان، بينما تواصل إسرائيل عملياتها ضد بنى تحتية تابعة لميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في البلاد.

وقال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية تقدمت لمسافة 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية من الحدود.

وعقب ما يقرب من عام من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

واستأنف حزب الله هجماته على إسرائيل بعد اندلاع حرب إيران منذ نحو شهر، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية واسعة وعمليات برية في جنوب لبنان.