وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضا أن بعض السكان في شرق طهران انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها.

أكثر من 10 انفجارات في القدس

من جانب آخر، سمع دوي 10 انفجارات على الأقل في سماء القدس، الثلاثاء، بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقال الجيش على تليغرام: "رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد" قبل رفع الإنذار بعد دقائق.

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية، فيما أطلقت صافرات الإنذار في القدس.

