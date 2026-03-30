وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس": "أكدت الجهات المختصة في دبي تعاملها مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي (المخطاف E) دون تسجيل أي إصابات".

وأضاف المكتب: "تعمل فرق الإطفاء البحري حاليا على السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة".

وتابع المكتب قائلا: "تواصل الفرق المختصة في دبي حالياً عمليات مكافحة الحريق الذي تعرضت له ناقلة نفط كويتية، من دون تسجيل أي إصابات. وتم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً".

وأكد أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لحظة توافرها".

وكانت الإمارات قد أعلنت الثلاثاء، تعامل الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس" بأن الجهات المختصة في دبي: "تعاملت مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية".

ووفق المكتب "تم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا متواجدين بالقرب من المنزل".

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أيضا، تعامل الجهات المختصة، الإثنين، مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداري في المنطقة الوسطى بمسيرة قادمة من إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منشور على حسابه في "إكس" أن الجهات المختصة في إمارة الشارقة: "تتعامل اليوم الإثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى، بطائرة مسيرة قادمة من إيران".

وفجر الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".