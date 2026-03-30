ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أوروبيين، أن إيران تضغط على الحوثيين لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر إذا صعّدت الولايات المتحدة في حربها ضد طهران.

وأشارت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة إلى وجود انقسامات داخل قيادة الحوثيين حول مدى التصعيد، وهو ما يفسر تأخر دخول الجماعة بالحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأكدت ميليشيات الحوثي، السبت، أنها أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال الحوثيون إن "الهجوم على إسرائيل يأتي نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية في لبنان وإيران والعراق وفلسطين".

وأضافت الجماعة أن عملياتها "سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة".

وكانت جماعة الحوثي قد لوّحت بأنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات.