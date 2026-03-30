وقال المكتب الإعلامي في منشور على حسابه في "إكس": "تتعامل الجهات المختصة في إمارة الشارقة اليوم الإثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى، بطائرة مسيرة قادمة من إيران".

وأضاف المكتب: "لم يتم تسجيل أية إصابات وسنوافيكم بالمستجدات حال توافرها".

واختتم المكتب قائلا: "أهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

وأعلنت الإمارات، فجر الثلاثاء، تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت الإثنين، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 11 صاروخ باليستي و 27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.