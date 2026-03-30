وأكد الشيخ عبدالله بن زايد "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشيدًا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

واختتم الشيخ عبدالله بن زايد بالتأكيد على أن "أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات"، مشددا على "دعم الدولة لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الإثنين، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله.

وأكدت الداخلية البحرينية في بيان رسمي أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، وقاموا بالسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.