وأكدت الداخلية البحرينية في بيان رسمي، الإثنين، إن المتهمين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، وقاموا بالسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأعلنت أن المقبوض عليهم هم:

أحمد أحمد حسين مدن (24 عاما) حسن عبدالأمير عاشور (22 عاما) منتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاما)

ودلت إفادات المقبوض عليهم، أنهم تلقوا، خلال سفرهم إلى لبنان، تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من حزب الله، كما قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الايراني، الذي تتعرض له مملكة البحرين وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة حزب الله، تمهيدا لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البحرين.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.